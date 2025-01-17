Курс стрімко падає. Скільки коштуватиме 100 доларів в наприкінці тижня

До кінця поточного тижня готівковий курс долара перебуватиме в межах 42,60-43 гривень

Початок січня на готівковому ринку відзначився здорожчанням долара до 43 гривень. Однак на цьому тижні курс почав знижуватись, адже попит під час зимових свят незабаром почав падати. Банкірка прогнозує, що упродовж тижня показники коливатимуться в межах 42,60-43 гривень.

Протягом цього тижня прогнозується поступове заспокоєння на валютному ринку, адже ефект від зимових свят зменшується. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал".

У цей період готівковий курс американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,60-43 гривень.

Водночас суттєвого зміцнення гривні на безготівковому ринку не очікується, хоча на готівковому відбудеться невелике здешевшання валюти.

Курс долара в Україні станом на 17 січня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 17 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,10 грн (купівля) та 42,70 (продаж). Готівковий курс — 42,59 (купівля) та 42,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1729 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара протягом 2025 року.