Очікуються курсові ралі? Як інаугурація президента США вплине на долар в Україні

Упродовж тижня, 20-26 січня, на міжбанку долар не здорожчає понад 42,40 гривень, а на готівковому ринку - 42,70 гривень

Минулого тижня курс долара на ринку падав. Експерт прогнозує, що упродовж 20-26 січня гривня також може ще зміцнитись, але не набагато.

Протягом цього тижня курс продажу долара на міжбанку коливатиметься в коридорі 42,15-42,40 гривень, а на готівковому — 42,50-42,70 гривень. Про це розповів голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, передає "ТСН".

Він зауважує, що на передостанньому тижні січня курс гривні може впасти або вирости через політичні дії у США.

"Зокрема, інаугурація 20 січня нового президента США і його перші заяви щодо економічної політики країни, наприклад, про вже анонсовану політику сильного долара", — пояснив Забловський.

Курс долара в Україні станом на 20 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 20 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,0 грн (купівля) та 42,60 (продаж). Готівковий курс — 42,60 (купівля) та 42,64 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1257 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, деякі експерти передбачають, що курс долара в Україні в кінці року зросте до 47 гривень.