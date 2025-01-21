Не сягне і 2 тис грн? Якою буде пенсія, якщо вийти в 65 років з мінімальним стажем

Мінімальний стаж в Україні для оформлення пенсії має бути 15 років

Сума пенсійної виплати в Україні коливається залежно від декількох важливих факторів, зокрема страхового стажу та заробітної плати. Однак якщо норма страхового стажу буде мінімальною, то і виплата виявиться низькою.

Українцям, які у 2025 році вирішили вийти на пенсію в 65 років з мінімальною нормою страхового стажу, варто очікувати на виплату, яка не перевищить і 2 тисяч гривень. Суму майбутньої пенсійної виплати "Телеграф" дізнався за допомогою пенсійного калькулятора.

Варто нагадати, що оформити пенсію в 65 років в Україні можна за наявністю від 15 до 22 років страхового стажу. Кожного року цей показник буде рости й у 2028 році сягне від 15 до 25 років.

Якою буде сума пенсії у 65-річних чоловіка або жінки у 2025

Згідно з розрахунком пенсійного калькулятора, у чоловіка, який в 65 років вирішив оформити пенсію з мінімальним стажем і заробітною платою в 10 тисяч гривень, щомісячна виплата складатиме 1643 гривні.

Щодо жінки, то вона розраховує на таку саму суму — 1643 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію можна розраховувати, якщо в особи немає стажу.