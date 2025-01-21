Курс знову приблизиться до 43? Як може здорожчати долар на цьому тижні

До 26 січня готівковий курс не перевищить 42,90 гривень

На поточному тижні курс долара може вирости до 42,90 гривень через певні фактори, зокрема інавгурація президента США.

Як пояснила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал", цього тижня має відбутись засідання монетарного комітету НБУ та ухвалення правлінням регулятора рішення щодо облікової ставки та процентної політики. Такі події можуть вплинути на курс.

Вона прогнозує, що готівковий курс долара упродовж 21-26 січня коливатиметься в межах 42,50-42,90 гривень.

Крім того, показники також можуть "відчути" на собі інавгурацію нового президента США, а саме його заяви або дії, які, ймовірно, повпливають на попит та пропозицію валюти.

Курс долара в Україні станом на 21 січня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 21 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,10 грн (купівля) та 42,65 (продаж). Готівковий курс — 42,60 (купівля) та 42,64 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1551 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до яких показників може зрости курс долара протягом 2025 року.