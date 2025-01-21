В Україні подорожчали два популярні продукти: з ними обожнюють пити каву

У період грудня 2024-січня 2025 вартість молока та вершків виросла

Ціна молока певний період знижувалась. Однак, ймовірно, це майже ніяк не вплинуло на продукти з нього — вершки та молоко. Упродовж місяця дещо з них здорожчало на 5 гривень.

А от мінімальне здорожчання відбулось на вершки, адже різниця склала менше гривні. Про це свідчать дані "Мінфіну".

Ціни на молоко та вершки в магазинах України

Наразі середня вартість молока Простонаше 1% (900 мл) складає 48,89 гривні. Місяцем раніше вона була меншою на 1,7 гривні, тобто 47,19 гривні.

Водночас молоко Яготинське 2,6% (900 мл) коштує 54,35 гривні. У грудні ціна зафіксувалась близько 49,31 гривні, тобто була меншою на 5,04 гривень.

Щодо вершків Простонаше 10% (200 мл), то їх середній цінник у січні складає 31,97 гривні. За місяць вони здорожчали на 0,86 гривні, адже у грудні 2024 вартість була на рівні 31,11 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на каву в Україні будуть рости, адже деякі сорти цього напою здорожчали на 90%.