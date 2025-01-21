Скільки коштує місяць стажу для пенсії: сума не сягає і прожиткового мінімуму

Аби отримати додатковий рік до стажу, особі потрібно віддати понад 20 тис грн

Українцю потрібно мати необхідну норму страхового стажу, аби вийти на відпочинок. Якщо його не вистачає, наприклад року, то, то особа може його "купити".

Аби до страхового стажу було зараховано один місяць роботи, особі потрібно заплатити мінімальний страховий внесок. У 2024 році він складав 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної зарплати, як пояснили в Пенсійному фонді України.

Однак, згідно з даними Мінфіну, з 2025 року сума мінімальної зарплати не зміниться — 8 тисяч гривень.

Отже, якщо особі потрібно "докупити" не місяць, а рік страхового стажу, то у поточному році українцю необхідно внести 21 480 гривень.

Хто може докупити страховий стаж:

громадяни України, які досягли 16 років;

особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Крім того, така сама сума буде під час сплати добровільного внеску, аби до страхового стажу було внесено ще повноцінний місяць роботи. Таким способом особа може самостійно збільшити собі майбутню пенсію або виплату пенсіонерам, які вже на відпочинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде сума пенсії, якщо вийти в 65 років з мінімальним стажем.