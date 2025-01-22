Пенсія в 17 тис. грн в 60 років, але не все так просто. Хто може отримати такі виплати у 2025

Аби отримати таку виплату, українцю необхідно мати значну зарплату

Сума пенсії в Україні коливається залежно від норми страхового стажу та розміру зарплати, яка нараховувалась особі до оформлення виплати. Громадяни можуть отримати понад 17 тисяч гривень пенсії, але є одна умова.

Якою буде пенсія в чоловіка та жінки, що вирішили вийти на пенсію в 60 років у 2025 році за умови 75 тисяч гривень зарплати. Для цього "Телеграфом" було використано пенсійний калькулятор.

Згідно з розрахунками, 60-річний чоловік з 35 роками стажу і заробітною платою в 75 тисяч гривень у 2025 році розраховує на пенсію в 17 690 гривень.

Жінка, яка має такі сами критерії, отримуватиме таку саме виплату, тобто 17 690 гривень.

Ця сума актуальна на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років потрібно мати не менше 32 роки стажу.

Раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів заберуть частину їх виплати у 2025 році.