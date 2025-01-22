Долар дешевшає. Скільки доведеться віддати за валюту найближчими днями

Експерт спрогнозував, що курс на поточному тижні коливатиметься через певні фактори, зокрема інавгурацію президента США

Протягом цього тижня, 22-26 січня, на українському ринку очікуються коливання курсу долара, переважно, через новобраного президента США. Експерт прогнозує, що у готівковому сегменті валюта може перевищить 43 гривні, хоча наразі показники опускаються.

У цей період на ринку передбачаються коливання через інавгурацію президента США, а також можливі наслідки бойових дій та ситуацію на фронті. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для "24 Каналу".

За його прогнозом, на міжбанку курс долара перебуватиме в межах 42-42,50 гривень, а ні готівковому ринку — 42,20-43,20 гривень.

Курс долара в Україні станом на 22 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 22 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,00 грн (купівля) та 42,55 (продаж). Готівковий курс — 42,40 (купівля) та 42,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1661 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи здорожчає долар до 48 гривень в кінці 2025 року. Прогнозом поділився кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.