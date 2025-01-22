Здорожчання не уникнути. У найближчі місяці ціни зростуть на три категорії продуктів

П'ять факторів вплинуть на ціни трьох різних категорій продуктів

Упродовж лютого-березня на українському ринку очікується зростання цін на овочі, молочні продукти та хліб. На вартість впливають одночасно декілька факторів, зокрема інфляція.

Овочі в Україні дорожчатимуть через зменшення запасів у зимовий період. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі "Главреду".

Крім того, ціни будуть рости на хліб та молочні продукти через інфляцію, сезонність, акцизи на пальне, а також війну, зокрема мобілізацію, під час якої на підприємствах немає значної кількості працівників. Виробники змушені купувати техніку для підприємства, що впливає на вартість.

"Ці фактори є визначальними у формуванні цін на найближчі місяці, аж до того моменту, поки в новому сезоні ми не почнемо отримувати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, обсяги яких збільшаться завдяки сезону "великого молока". На жаль, поки що говорити про зниження цін не доводиться. Частково можуть спостерігатися тимчасові зниження цін, як це відбувається зараз, наприклад, на цибулю, моркву чи інші овочеві групи. Однак це матиме короткостроковий характер. Я думаю, що вже через кілька тижнів цей процес припиниться, і недостатня пропозиція знову почне підвищувати ціни", — зазначив він.

Марчук прогнозує, що ціни на продукти зростуть на 10-15%, але не одразу. До 1,5-2 або 3% протягом місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати українцям на здорожчання двох популярних категорій продуктів у 2025 році.