Ви можете отримати надбавку, якщо пенсія менше 10 тис грн. Кому вона передбачена до кінця 2025 року
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Надбавка за віком передбачена законом
Українські пенсіонери за різних обставин можуть розраховувати на надбавку до своїх виплат. Одна з таких нараховуватиметься за умови досягнення певного віку.
Перша виплата надбавки має відбутись в 70 років. Про це йдеться у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
У лютому надбавку до пенсії отримають деякі категорії пенсіонерів, зокрема:
- при досягненні 70 років – 300 гривень;
- при досягненні 75 років – 456 гривень;
- при досягненні 80 років – 570 гривень.
Однак головною умовою є те, що їх щомісячна виплата не має бути більшою за 10 340,35 гривні.
Крім того, виплата нараховується автоматично, без звернення в Пенсійний фонд України.
Варто зауважити, що надбавка здійснюватиметься щомісяця і розпочнеться з місяця, який буде наступним після досягнення певного віку. Її розмір вперше буде пропорційний до кількості днів після дня народження пенсіонера.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримувати пенсію в 8 тисяч гривень, навіть якщо зарплата була 10 тисяч гривень.