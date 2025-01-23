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Ви можете отримати надбавку, якщо пенсія менше 10 тис грн. Кому вона передбачена до кінця 2025 року

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 23 січня 2025, 15:19
Гривня. Фото РБК-Украина

Надбавка за віком передбачена законом

Українські пенсіонери за різних обставин можуть розраховувати на надбавку до своїх виплат. Одна з таких нараховуватиметься за умови досягнення певного віку.

Перша виплата надбавки має відбутись в 70 років. Про це йдеться у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У лютому надбавку до пенсії отримають деякі категорії пенсіонерів, зокрема:

  • при досягненні 70 років – 300 гривень;
  • при досягненні 75 років – 456 гривень;
  • при досягненні 80 років – 570 гривень.

Однак головною умовою є те, що їх щомісячна виплата не має бути більшою за 10 340,35 гривні.

Крім того, виплата нараховується автоматично, без звернення в Пенсійний фонд України.

Варто зауважити, що надбавка здійснюватиметься щомісяця і розпочнеться з місяця, який буде наступним після досягнення певного віку. Її розмір вперше буде пропорційний до кількості днів після дня народження пенсіонера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримувати пенсію в 8 тисяч гривень, навіть якщо зарплата була 10 тисяч гривень.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Надбавки