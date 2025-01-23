Ви можете отримати надбавку, якщо пенсія менше 10 тис грн. Кому вона передбачена до кінця 2025 року

Надбавка за віком передбачена законом

Українські пенсіонери за різних обставин можуть розраховувати на надбавку до своїх виплат. Одна з таких нараховуватиметься за умови досягнення певного віку.

Перша виплата надбавки має відбутись в 70 років. Про це йдеться у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У лютому надбавку до пенсії отримають деякі категорії пенсіонерів, зокрема:

при досягненні 70 років – 300 гривень;

при досягненні 75 років – 456 гривень;

при досягненні 80 років – 570 гривень.

Однак головною умовою є те, що їх щомісячна виплата не має бути більшою за 10 340,35 гривні.

Крім того, виплата нараховується автоматично, без звернення в Пенсійний фонд України.

Варто зауважити, що надбавка здійснюватиметься щомісяця і розпочнеться з місяця, який буде наступним після досягнення певного віку. Її розмір вперше буде пропорційний до кількості днів після дня народження пенсіонера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримувати пенсію в 8 тисяч гривень, навіть якщо зарплата була 10 тисяч гривень.