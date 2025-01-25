Якою буде виплата, якщо чоловік вийде на пенсію в 63 у 2025 році

Сума виплати коливатиметься залежно від кількості страхового стажу

В Україні на суму пенсії впливає не лише заробітна плата чи вік, в якому особа вирішила вийти на відпочинок, а й кількість відпрацьованих років, тобто страховий стаж. Якщо норма буде низькою, то і виплата, відповідно, буде такою.

Якою очікується пенсія в українця, що вирішив оформити її у 63 роки у 2025 році, з'ясовував "Телеграф". Для цього було використано пенсійний калькулятор.

Варто нагадати, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки стажу, в 63 роки страховий стаж має бути від 22 до 32 років, а, своєю чергою, в 65 років — від 15 до 22 років.

Тобто для оформлення пенсії у 2025 році 63-річному чоловіку потрібно відпрацювати від 22 до 32 років стажу. Якщо його заробітна плата була в розмірі 15 тисяч гривень, то він може розраховувати на пенсію від 3615 до 6205 гривень.

Така сума була вирахувана на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор тощо.

Раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію можна розраховувати, якщо в українця немає норми страхового стажу.