Скільки потрібно мати стажу, аби пенсія у 2025 році була не нижче 10 тис грн

Така пенсія може бути оформлена для тих, хто має понад 25 тис грн зарплати

Аби пенсійні виплати були не меншими за мінімалку, українцю необхідно мати норму стажу і певну суму заробітної плати. В більшості випадків саме вона впливає на розмір пенсії.

Скільки потрібно щомісячно заробляти, аби при оформленні пенсії у 2025 році не засмутитись від розміру виплати. Для цього "Телеграфом" було використано пенсійний калькулятор.

Аби отримувати виплату, яка не буде менш як 10 тисяч гривень, чоловікові у 2025 році потрібно вийти на пенсію в 60 років з 35 роками страхового стажу зі щомісячної заробітною платою в 26081 гривні.

Якщо на пенсію не менше 10 тисяч гривень розраховує жінка, то вона теж може вийти на пенсію в 60 років з 35 роками стажу, однак її щомісячна зарплата має бути 25850 гривень.

Варто наголосити, що суми були вирахувані на загальних умовах, без відміток в полі пільгових категорій населення (ветеран війни, діти війни, особливі заслуги перед Батьківщиною, тощо.).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виплати деяких пенсіонерів можуть вирости аж в шість разів.