Якщо відкладати по 10%. Скільки це буде в доларах від мінімальної та середньої зарплати у 2025

Українцям з мінімалкою прийдеться збирати на мрію довше, аніж тим, хто має середні виплати

Якби відкладати по 100 доларів щомісяця, то за рік можна назбирати кругленьку суму. Однак не всі в змозі ховати таку суму доларів "під матрац".

Скільки можна назбирати доларів українцям з мінімальною та середньою зарплатою у 2025 році, якщо кожного місяця відкладати по 10%, розповість "Телеграф". Для цього було використано конвертер валют від "Мінфіну".

Скільки можна відкласти в доларах від мінімальної та середньої зарплати у 2025

Згідно з даними Державно служби статистики України, у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати складає 8 000 гривень, а середньої — 20 592 гривні.

Відповідно 10% від мінімальної виплати становить 800, а від середньої 2059,3 гривні.

Якщо обміняти 800 гривень на долари, за курсом купівлі в 41,95 гривні (станом на 1.01.2025 року), то "на руки" можна отримати 18,846 долара. Водночас якщо віддати 2059,2 гривні, то особа триматиме 48,509 доларів.

Середній курс обміну валют у січні 2025

Середній курс обміну валют у січні 2025

Тим часом, якщо у лютому поточного року обміняти валюту по 41,55 гривень, то 800 гривень становитиме 18,991 долара, а 2059,2 гривні — 48,883 долара.

Середній курс обміну валют у лютому 2025

Середній курс обміну валют у лютому 2025

Тобто, за один місяць українець, що отримує мінімальну зарплату, може мати до 19 доларів заощаджень, а той, що має середню виплату — до 49 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму доларів можна назбирати, якщо кожного дня відкладати по 20 гривень.