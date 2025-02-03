Навіть якщо двоє батьків працюють. Якою буде соцдопомога для малозабезпеченої сім'ї з 5 осіб

Соціальна допомога надається навіть тим малозабезпеченим сім'ям, де є обидва працездатні батьки

Для малозабезпечених родин в Україні передбачено соціальну допомогу на проживання. Її сума коливається від сукупного доходу всієї родини й від кількості дітей та дорослих.

Скільки зможе отримати родина з двома працездатними батьками та трьома дітьми до 6 років, з'ясував "Телеграф", Для цього був використаний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Тож, якщо в родині є двоє працездатних батьків, три дитини віком до 6 років, а сукупний дохід всіх членів сім'ї складає 41184 гривні, тобто дві середні заробітні плати батьків, згідно з даними Державної служби статистики України, то їм виплатять 7918,65 гривні допомоги.

Варто зауважити, що ця сума була вирахувана лише на основі зарплати батька та мати, без врахування інших виплат.

Однак під час самостійного вираховування розміру допомоги, особа може припуститися помилки, коли підраховувала сукупний дохід родини. Тому такий розмір допомоги є приблизним і може відрізнятись від того, який буде нарахований органами соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку суму розраховує сім'я з 5 осіб, де працює лише батько.