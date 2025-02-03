Пенсія деяких українців виросте на майже тисячу. Хто отримає збільшені виплати у лютому

Одній категорії літніх осіб передбачено нарахування надбавки

Пенсіонерам, за різних обставин та умов, передбачена надбавка до їх виплат. У лютому деякі з них зможуть отримати доплату в майже 1 тисячу гривень.

Пенсіонери, що мають погіршений стан здоров'я отримають доплату до пенсії в 944 гривні. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Згідно зі законом, така надбавка передбачена для пенсіонерів старше 80 років, які проживають на самоті, отримують пенсію за віком і потребують стороннього догляду через погіршений стан здоров'я.

Аби оформити таку надбавку, літня особа має звернутись до Пенсійного фонду України і подати необхідні документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я, зокрема, висновок лікарсько-консультативної комісії.

Однак, варто звернути увагу, що суму надбавки може змінюватись, адже вона вираховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2025 рік — це 2 361 гривні).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з видів надбавки до пенсії можна оформити лише за наявності спеціального посвідчення.