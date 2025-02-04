Хто з пенсіонерів може отримати надбавку за понаднормовий стаж

Сума цієї виплати залежить від мінімального розміру пенсії за віком

В Україні особи, що мають підвищену норму страхового стажу, розраховують на надбавку до пенсії. Виплата громадян може вирости на 1% за кожен відпрацьований рік.

Норма страхового стажу у 2025 році вважається 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Надбавка здійснюватиметься тим, що отримують пенсії за віком, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Якщо буде 36 або 31 рік відповідно, то виплата пенсії українців виросте на 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яку встановлюють виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Така надбавка передбачена і для тих, кому призначили пенсію до 01.10.2011 року, тобто якщо вони мають понад 25 років (для чоловіків) та 20 років (для жінок).

Крім того, якщо пенсія особи перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цієї суми. Якщо пенсія менша за цей розмір, то і доплата буде меншою.

Варто зауважити, що надбавка до виплати не може бути вищою за мінімальний розмір пенсії за віком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія у 2025 році, якщо почати працювати в 35 років і отримувати мінімальну зарплату.