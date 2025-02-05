На безтурботну старість точно вистачить. Скільки можна назбирати, якщо щодня відкладати по 5 доларів

Якщо щодня відкладати близько 200 гривень, то за рік точно назбирається кругленька сума

Аби мати якусь фінансову подушку, якою можна скористатись в складних життєвих обставинах чи на інші потреби, особа має відкладати валюту. Однак чи можливо прийти до фінансової незалежності просто відкладаючи по 5 доларів на день.

Як маленька сума, яка наразі дорівнює кілограму м'яса чи двом пачкам масла, може перерости в великий капітал, розповів "Телеграф". Суми були вирахувані за місяць, рік, 10 та 50 років.

Якщо щодня відкладати всього 5 доларів, то за 31 день назбирається 155 доларів (станом на лютий 2025 року близько 6 440 гривень). Водночас, якщо в місяці 30 днів, то "під матрац" можна відкласти 150 доларів (близько 6 230 гривень). Однак є більш короткі місяці, зокрема лютий. За 28 днів можна отримати 140 доларів (5 814,12 гривні).

Тим часом за рік, в якому 365 днів, накопичиться на 1 825 доларів, тобто майже 75 800 гривень. Але якщо 366 днів, то матимемо 1 830 доларів, близько 76 000 гривень.

Але якщо продовжувати заощаджувати далі, то за 10 років українець триматиме 18 250 доларів, що, дорівнює 757 920 гривням. За 50 років можна накопичити 91 250 доларів, тобто десь 3 789 560 гривень.

Отже, якщо з 20 років відкладати по 5 доларів щомісяця, то за рік можна отримати 1825 доларів, за 10 років 18 250 доларів, а за 50 років — 18 250 доларів.

Однак варто наголосити на тому, що ці заощадження може з'їсти інфляція. Тому найкращим варіантом буде не тільки "ховати" гроші на фінансову незалежність, а й вкладати їх на депозит чи правильно інвестувати.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів можна назбирати, якщо відкладати щодня по 20 гривень.