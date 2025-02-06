Не сягне і 5 тис грн? Яка буде пенсія у 63-річної жінки, якщо її зарплата 20 тис грн

Українка з 22 роками стажу може розраховувати на пенсію, яка буде менш як 5 тисяч гривень

Пенсія українців вираховується залежно від заробітної плати, віку виходу на відпочинок і від страхового стажу. Якщо страхового стажу буде замало, то і пенсія буде не великою, навіть якщо особа отримувала середню зарплату по Україні.

Аби підрахувати суму пенсії для українки, яка у 2025 році виходитиме з 22 роками стажу, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор. Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2025 році розмір середньої зарплати становить 20 592 гривні.

Якщо 63-річна жінка вирішила оформити пенсію у 2025 році з 22 роками стажу на загальних умовах, а її заробітна плата складає 20 тисяч гривень, то сума пенсії у лютому буде 4820 гривень.

Варто нагадати, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки стажу, в 63 роки страховий стаж має бути від 22 до 32 років, а, своєю чергою, в 65 років — від 15 до 22 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні у березні заплановано індексацію. Виплати деяких пенсіонерів можуть вирости до 1500 гривень.