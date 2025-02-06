Щодня по 12, 24 чи 60 доларів. Скільки років потрібно відкладати, аби купити студійку в Києві

Маленьку квартиру в столиці можна купити й за рік заощаджень, але щодня потрібно відкладати по понад 5 тисяч гривень

Аби "тримати" ключі від мрії, чи то машини або квартири, людина має відкладати гроші. Залежно від ціни товару та власних доходів, хтось може збирати 1 рік, а комусь знадобиться і 10 років.

Яку суму гривень або доларів потрібно щодня "ховати", аби через 1, 2, 5 чи 10 років стати власником студійки в Києві, розповів "Телеграф". Оголошення про квартири було взято з OLX.

Скільки потрібно відкладати та по якій сумі, аби придбати студійку в Києві

Квартира студія зазвичай має загальну площу від 20 до 40 квадратних метрів. Ми обирали ті варіанти, в яких є всі необхідні комунікації (газ чи електрика, водопровід та центральна каналізація), а також щоб поблизу був дитсадок, школа, магазин та аптека.

Аби відкласти в середньому 1 850 000 гривень, то протягом одного року українцю щоденно необхідно ховати "під матрац" близько 121,63 долара, що дорівнює приблизно 5068,44 гривні, згідно з курсом станом на лютий 2025 року.

Таку суму можна назбирати й за два роки, тобто 730 днів, але якщо щодня відкладати по близько 60,81 долара, що дорівнює 2534,01 гривні.

Тим часом аби мати 1 850 000 гривень на руках за 5 років, особа має кожного дня "забувати" про близько 24,33 долара. Тобто десь 1013,85 гривні.

А якщо попередня сума не влаштовує, то накопичувати можна і по близько 12,16 долара щодня, що дорівнює 506,72 гривні, але відкладати потрібно 10 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна назбирати доларів, якщо щодня відкладати по 5.