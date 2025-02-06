Троє дітей дошкільного віку та мінімальна зарплата. Яку соцдопомогу отримає одинока мати

Мати отримуватиме цю виплату, поки дитині не виповниться 18, а якщо вона вчитиметься далі, то допомога нараховуватиметься до 23 років

Одинокі матері, як і малозабезпечені родини в Україні, мають право на грошову допомогу від держави. Сума залежить не тільки від кількості дітей в родині та їх віку, а й середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму.

Яку суму виплати може отримати одинока мати з трьома маленькими дітьми, розбирався "Телеграф". Для вираховування було використано спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо родина складається з одинокої матері та трьох дітей віком до 6 років, а сукупний дохід сім'ї за півроку складає 48 000 гривень, тобто шестикратну мінімальну зарплату у 2025 році, згідно зі даними Державної служби статистики України, то мати отримає 1689 гривень допомоги.

Загальна сума доходу родини була вирахувана без врахування інших додаткових виплат, окрім зарплати мами.

Варто пояснити, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки соцдопомоги отримає родина, в якій є дитина шкільного віку.