Якою буде пенсія чоловіка в 2025 році, якщо заробляв по 9 тис грн

Чоловік в 60 років у 2025 році може вийти на відпочинок і отримати менше 4 тисяч гривень

Розмір пенсії в Україні напряму залежить від страхового стажу, який напрацювала особа, та заробітної плати. При великій зарплаті можна розраховувати на більш-менш велику пенсію, однак при маленькій виплаті, відповідно, навпаки.

Якою буде пенсія у 60-річного чоловіка у 2025 році, який мав зарплату нижче 10 тисяч гривень, розповість "Телеграф". Сума була вирахувана за допомогою пенсійного калькулятора.

Якщо у 2025 році 60-річний чоловік вирішив вийти на пенсію з 35 роками страхового стажу, а його заробітна плата всі ці роки складала 9 тисяч гривень, то його виплата у лютому складе 3451 гривні.

Варто зауважити, що вираховування відбулось на загальних умовах, без пільгових категорій населення — почесний донор, діти війни тощо.

Нагадаємо, що оформити пенсію в 60 років у 2025 році можна за умови не менше 32 років стажу, в 63 роки — 22-32 років, а в 65 років — від 15 до 22 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на пенсію в майже 12 тисяч гривень може розраховувати й 65-річний українець навіть з мінімальним стажем. Однак є одна умова.