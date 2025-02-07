В сім'ї є двоє студентів. Яку допомогу отримає одинока мати

Виплата одинокій матері призначається на основі прожиткового мінімуму та середньомісячного доходу

Для одиноких матерів в Україні нараховується соціальна допомога. Вона має здійснюватись, поки дитині не виповниться 18 років, а в певних ситуаціях — 23 роки.

Сума виплати залежить не тільки від кількості дітей в родині та їх віку, а й середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму. Тож яким буде розмір допомоги для сім'ї, де є двоє студентів та одна мати, розібрався "Телеграф", використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо родина складається з одинокої матері та двох дітей віком від 18 до 23 років (студенти), а сукупний дохід сім'ї за півроку складає, наприклад, 36 000 гривень, тобто по 6 тисяч гривень щомісяця, то жінка отримуватиме по 2056 гривень допомоги.

Така сума була вирахувана лише на основі щомісячної заробітної плати українки.

На сайті також пояснюють, що така грошова допомога призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді нарахування виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде виплата одинокій мамі, що отримує мінімальну зарплату та має 3 дитини дошкільного віку.