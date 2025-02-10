Частину виплат пенсіонера може отримати його родина. У якому випадку та яка сума

Є два випадки, коли виплачується пенсія членам родини

В Україні пенсії можуть отримувати не тільки ті особи, що мають на них право, а і їх родичі. Це можливо лише тоді, коли отримувач помер або недоотримав свою виплату.

Частина пенсії може виплатитись для родича померлого, якщо пенсіонера поховали не коштом держави. Її сума складає двократну чи трикратну виплату пенсії, як пояснили в "На пенсії".

Аби отримати її, заявнику необхідно звернутись до Пенсійного фонду, де пенсіонер перебував на обліку і написати заяву. Виплата має нарахуватись протягом 10 робочих днів зі дня подання документа.

Однак сім'я померлого може ще розраховувати на виплату пенсії, яка була недоотриманою через смерть літньої особи. Вона передбачена для членів родини, які проживали разом зі пенсіонером на день його смерті.

Для оформлення такого нарахування, особі треба прийти у ПФУ протягом шести місяців з дня відкриття спадщини та подати заяву. Якщо до фонду звернуться ще інші члени родини, то недоотримана сума буде розділена між ними рівними частинами.

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