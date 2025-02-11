Доведеться розщедритися. Скільки коштуватиме букет тюльпанів на 14 лютого

День святого Валентина витягне з кишень українців досить кругленькі суми

До дня святого Валентина усі закохані чоловіки готують подарунки для своїх жінок. Найімовірніше, що вони оберуть не тільки щось солоденьке, а й квіти.

Де краще купувати квіти до свята та як, в упаковці чи вже готовий букет, розповість "Телеграф". Ціни в гуртових магазинах та звичайних квіткових відчутно різні.

Порівняння вартості букетів зі 5, 9, 11, 15 та 25 квітів в магазинах

Тож, на "Украфлорі" 1 тюльпан коштує від 50 гривень. В одній упаковці 10 штук, тож відповідно і мінімальне замовлення стартує з цієї кількості. Ціна пачки — 500 гривень.

Є квіти, що на 10-15 гривень дорожче. Тоді упаковка коштуватиме від 600 до 650 гривень.

В цьому магазині є також більш дорогі тюльпани — від 70 до 95 гривень. Тоді вартість за 10 штук складає від 700 до 950 гривень.

Тим часом у "Flowers.ua" є вже зібрані букети в паперовій упаковці.

Якщо брати 5 штук, то ціна коливатиметься від 499 до 659 гривень. Середній цінник одної квітки — 115,8 гривні. Остання сума була вирахувана з упакуванням.

Щодо 9 тюльпанів, то їх вартість буде від 799 до 899 гривень. Тобто середня ціна за одну квітку — 94,7 гривні.

Якщо хочеться взяти 11 штучок тюльпанів, то за них необхідно буде віддати 999 гривень. Ця ціна є акційною. Середня ціна за одну квітку — 90,9 гривні.

Але є ще більші букети — з 15 чи 25 штук. За букет, там де менша кількість квітів, потрібно віддати від 1259 до 1299 гривень, де 85,3 гривні — середня вартість тюльпана.

Щодо більш великого букета, то там цінник складає 1799 та 1899 гривень. Середня вартість однієї квітки — 73,96 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в столиці України продають букет квітів за ціною кількох айфонів.