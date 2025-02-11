Ринок чи супермаркет? Де в Україні дешевше купувати продукти для борщу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Більшість думає, що на ринку є найдешевша пропозиція товарів, однак експеримент доказав інше
В Україні є ті товари, вартість яких забирає з гаманців досить високі суми. Овочі борщового набору не стали виключенням, адже один продукт з цієї категорії, а саме буряк, за тиждень здорожчав на 24%.
Скільки коштуватиме приготувати борщ на 5 осіб, якщо купити всі необхідне на ринку або в магазині, розбирався "Київ24". Різниця у чеках вийшла на понад 50 гривні.
Тож, на ринку журналістка каналу витратила на:
- картоплю — 39 гривень;
- одну морквину — 11 гривень;
- один буряк — 14 гривень;
- дві цибулі — 5 гривень;
- часник — 10 гривень;
- капусту — 73 гривні;
- заправка з помідорів — 40 гривень;
- пакет бобових — 30 гривень;
- стаканчик сметани — 50 гривень;
- трохи більше півкіла свинячих ребер — 160 гривень.
Тобто весь набір обійшовся в 409 гривні.
Тепер усі ті самі продукти, але вже в супермаркеті. Там чек вийшов на 357 гривень і в нього входить:
- 5 картоплин — 43 гривень;
- одна морква — 9,68 гривні;
- один буряк — 15,64 гривні;
- дві цибулі — 5 гривень;
- часник — 7,94 гривні;
- капуста — 46,69 гривні;
- заправка до борщу — 25,99 гривні
- пакет бобових 300 г — 37,99 гривні;
- стаканчик сметани — 51,99 гривні;
- трохи більше півкіла свинячих ребер — 108,17 гривні.
Тож, у лютому найвигідніше покупати продукти до борщу в супермаркеті, адже там сума нижча на 52 гривні.
Раніше "Телеграф" писав про те, в яких магазинах наразі можна зекономити понад 60 гривень на цукерках Рафаело.