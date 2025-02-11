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Ринок чи супермаркет? Де в Україні дешевше купувати продукти для борщу

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Борщ Новина оновлена 11 лютого 2025, 13:55
Борщ

Більшість думає, що на ринку є найдешевша пропозиція товарів, однак експеримент доказав інше

В Україні є ті товари, вартість яких забирає з гаманців досить високі суми. Овочі борщового набору не стали виключенням, адже один продукт з цієї категорії, а саме буряк, за тиждень здорожчав на 24%.

Скільки коштуватиме приготувати борщ на 5 осіб, якщо купити всі необхідне на ринку або в магазині, розбирався "Київ24". Різниця у чеках вийшла на понад 50 гривні.

Тож, на ринку журналістка каналу витратила на:

  • картоплю — 39 гривень;
  • одну морквину — 11 гривень;
  • один буряк — 14 гривень;
  • дві цибулі — 5 гривень;
  • часник — 10 гривень;
  • капусту — 73 гривні;
  • заправка з помідорів — 40 гривень;
  • пакет бобових — 30 гривень;
  • стаканчик сметани — 50 гривень;
  • трохи більше півкіла свинячих ребер — 160 гривень.

Тобто весь набір обійшовся в 409 гривні.

Тепер усі ті самі продукти, але вже в супермаркеті. Там чек вийшов на 357 гривень і в нього входить:

  • 5 картоплин — 43 гривень;
  • одна морква — 9,68 гривні;
  • один буряк — 15,64 гривні;
  • дві цибулі — 5 гривень;
  • часник — 7,94 гривні;
  • капуста — 46,69 гривні;
  • заправка до борщу — 25,99 гривні
  • пакет бобових 300 г — 37,99 гривні;
  • стаканчик сметани — 51,99 гривні;
  • трохи більше півкіла свинячих ребер — 108,17 гривні.

Тож, у лютому найвигідніше покупати продукти до борщу в супермаркеті, адже там сума нижча на 52 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких магазинах наразі можна зекономити понад 60 гривень на цукерках Рафаело.

Теги:
#Ціни #Супермаркет #Овочі #Борщ #Ринок