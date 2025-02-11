Ринок чи супермаркет? Де в Україні дешевше купувати продукти для борщу

Більшість думає, що на ринку є найдешевша пропозиція товарів, однак експеримент доказав інше

В Україні є ті товари, вартість яких забирає з гаманців досить високі суми. Овочі борщового набору не стали виключенням, адже один продукт з цієї категорії, а саме буряк, за тиждень здорожчав на 24%.

Скільки коштуватиме приготувати борщ на 5 осіб, якщо купити всі необхідне на ринку або в магазині, розбирався "Київ24". Різниця у чеках вийшла на понад 50 гривні.

Тож, на ринку журналістка каналу витратила на:

картоплю — 39 гривень;

одну морквину — 11 гривень;

один буряк — 14 гривень;

дві цибулі — 5 гривень;

часник — 10 гривень;

капусту — 73 гривні;

заправка з помідорів — 40 гривень;

пакет бобових — 30 гривень;

стаканчик сметани — 50 гривень;

трохи більше півкіла свинячих ребер — 160 гривень.

Тобто весь набір обійшовся в 409 гривні.

Тепер усі ті самі продукти, але вже в супермаркеті. Там чек вийшов на 357 гривень і в нього входить:

5 картоплин — 43 гривень;

одна морква — 9,68 гривні;

один буряк — 15,64 гривні;

дві цибулі — 5 гривень;

часник — 7,94 гривні;

капуста — 46,69 гривні;

заправка до борщу — 25,99 гривні

пакет бобових 300 г — 37,99 гривні;

стаканчик сметани — 51,99 гривні;

трохи більше півкіла свинячих ребер — 108,17 гривні.

Тож, у лютому найвигідніше покупати продукти до борщу в супермаркеті, адже там сума нижча на 52 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких магазинах наразі можна зекономити понад 60 гривень на цукерках Рафаело.