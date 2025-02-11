Деяким українцям зарахують роки до стажу, коли вони не працювали. За якої обставини

Це правило діє для певної категорії громадян

Деякі українці мають право на додаткові роки страхового стажу, коли вони не працювали або були вимушені кинути свою роботу та мобілізуватись. До стажу таких військовослужбовців будуть зараховані роки під час служби в особливий період.

Однак не всі військові мають таке право. Зокрема, роки військової служби під час особливого стану зарахуються до стажу, якщо українець до призову працював на посадах із правом на пільгову пенсію, як повідомили у Пенсійному фонді України.

Згідно зі законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовцям, які до призову працювали на посадах із правом на пільгову пенсію, можуть зарахувати період служби до страхового стажу.

Мовиться про випадки, коли чоловік чи жінка були мобілізовані під час особливого періоду, який було оголошено до закону України "Про оборону України".

Тож, якщо до служби вони працювали за професією, що передбачає пільгову пенсію, то військова служба також увійде до їх пільгового стажу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на дострокову пенсію в Україні мають право учасники бойових дій. Вони можуть вийти в 50 чи 55 років.