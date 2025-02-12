В сім'ї 5 дітей, а працює тільки чоловік. Чи можна розраховувати на високу соцдопомогу

За певних умов сума допомоги може скласти майже 8 тис грн

Для малозабезпечених родин в Україні передбачено надання грошової допомоги на проживання. Аби її отримати, домогосподарству необхідно дотримуватись певних умов.

Сума виплати залежить від доходів членів сім'ї, кількості дітей, а також працездатних та непрацездатних осіб. Яким буде нарахування для родини зі семи осіб, де працює лише чоловік, розбирався "Телеграф", скориставшись спеціальним калькулятором на сайті "П'ятачок".

Якщо в сім'ї є один працездатний батько, п'ятеро дітей віком до 6 років, кількість непрацездатних осіб складає 1, а загальний дохід усіх членів родини за пів року — 90 000 гривень, то держава виплатить 7759,55 гривні допомоги. Загальний дохід родини був вирахуваний лише на основі щомісячної заробітної плати батька в 15 000 гривень.

Однак варто наголосити, що сума є приблизною. Вона не завжди буде такою самою, яку нарахують органи соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу родини.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде виплата, якщо малозабезпечена родина складається з 5 осіб, в ній працює лише батько, а його зарплата — мінімальна.