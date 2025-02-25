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До 46 грн за пляшку. Які магазини пропонують купити молоко по акції

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Борошно, яйця, молоко та масло на столі Новина оновлена 25 лютого 2025, 12:00
Борошно, яйця, молоко та масло на столі. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Місцями діють акції

Молоко в Україні має досить високі ціни, хоча вже з початку цього року цей товар почав дешевшати. Наразі ж його вартість місцями сягає 54 гривень, але вона коливається залежно від виробника та магазина.

Де наразі можна найдешевше купити молоко "Простонаше" та "Яготинське", дізнавався "Телеграф". Ми проаналізували ціни в 10 різних мережах.

За найнижчою ціню молоко "Яготинське" пастеризоване 2,6% 870 мілілітрів можна купити в "МегаМаркет" — 45,50 гривень. Що стосується "Простонаше" 1% 870 мілілітрів, то цей товар найдешевше можна придбати в "АТБ" та "Фора" — за 45,70 гривень.

Трошки дорожчим молоко "Яготинське" є в "Novus". Там його пропонують придбати за 46,99 гривні. А молоко "Простонаше" у "Metro" — за 46,38 гривні.

Більш як 50 гривень ціна на "Яготинське" стоїть в "Auchan" — 870 мл за 52,90 гривень.

Водночас вартість "Простонаше" у "Сільпо" вища на 0,81 гривні за попередню — 47,19 гривні.

Тим часом у "Сільпо" за молоко "Яготинське" потрібно віддати 52,99 гривні.

У "Metro" молоко "Яготинське" виявилось найдорожчим з-поміж запропонованих — 53,98 гривні. А "Простонаше" у "МегаМаркет", де воно продається за 54,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наразі можна купити найдешевші солоні млинці.

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#Молоко #Ціни #Ціни на продукти