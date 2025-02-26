Економія до 27 гривень. Де наразі можна купити кисломолочний сир по акції

Є лише один магазин, який пропонує придбати цей продукт за 60 гривень

Ціни на кисломолочний сир в Україні місцями можуть сягати майже 87 гривень, хоча в пачці всього 350 грам. Якщо щодня покупати цей товар, то з кишені українця в місяць вилітатиме до 2610 гривень.

Однак якщо шукати акції в різних магазинах, то можна значно заощадити. "Телеграф" вирішив розібратись, де наразі діють акції на кисломолочний сир "Білоцерківський".

Найдешевша пропозиція сиру кисломолочного "Білоцерківське" 5% 350 грамів є в "Fozzy". Наразі там діє акція, тому його можна купити за 59,99 гривні.

Крім цієї мережі, "Novus" також пропонує придбати сир по акції, але вже за 74,99 гривні.

Найнижча вартість цього сиру без акції наявна в "Varus" та "Auchan". За одну пачку потрібно буде віддати 80,70 гривень.

Більш дорожча пропозиція товару є в "Сільпо". За 350 грамів українцю доведеться заплатити 82,99 гривні.

У "Metro" цей продукт коштує 83,72 гривні.

А найдорожчим сир виявився в "Фора", адже магазин виставив цінник в 86,90 гривень.

Отже, аби заощадити на пачці сиру кисломолочного, українцю потрібно купити його у "Fozzy" — за 59,99 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які магазини пропонують купити молоко по акції.