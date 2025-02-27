Частина українців може зекономити на електроенергії лише кілька місяців

Для економії потрібно не тільки мати електроопалення, а й офіційно його встановлювати

В умовах зростання цін на енергоресурси питання вартості електричного опалення стає особливо актуальним для багатьох родин. Скільки коштує кіловат для таких споживачів у березні, розбирався "Телеграф".

З 1 лютого 2025 року в Україні діють оновлені тарифи на електроенергію для споживачів, які використовують електроопалення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №37 від 17 січня 2025 року, для таких споживачів у період з 1 жовтня по 30 квітня встановлено пільговий тариф:

2,64 грн за кВт·год — на обсяг споживання до 2000 кВт·год включно;

— на обсяг споживання до 2000 кВт·год включно; 4,32 грн за кВт·год — на обсяг споживання понад 2000 кВт·год.

Це означає, що перші 2000 кВт·год спожитої електроенергії в опалювальний період оплачуються за зниженим тарифом, а перевищення цього ліміту — за стандартною ставкою. Наприклад, при споживанні 2500 кВт·год на місяць, розрахунок вартості буде таким:

2000 кВт·год × 2,64 грн/кВт·год = 5280 грн;

500 кВт·год × 4,32 грн/кВт·год = 2160 грн;

Загальна сума: 5280 грн + 2160 грн = 7440 грн.

Важливо зазначити, що для отримання пільгового тарифу необхідно мати офіційно зареєстровану електроопалювальну установку. На сайті "Ясно" зазначено, що мешканці будинків, де немає інших типів опалення, мають звернутися до районної чи обласної ради для отримання висновку про відсутність газифікації будинку, неможливість централізованого теплопостачання або відсутність системи автономного теплопостачання. Цей висновок має бути переданий районною чи обласною радою оператору системи розподілу, який передасть його постачальнику електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після 30 квітня вартість електроенергії може зрости у всіх споживачів. Хоча і не було оголошено про подібні плани, законодавці мають затвердити тариф, який діятиме з травня.