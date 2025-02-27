За яких умов одинока мати може отримати понад 10 тис грн допомоги

Одинока мати має відповідати певним критеріям

Одиноким матерям в Україні передбачена грошова допомога. Сума такої виплати залежить від кількості дітей в родині та сукупного доходу громадянина.

Яким має бути дохід матері, аби вона змогла оформити грошову допомогу в 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Якщо одинока мати хоче мати 10 тисяч гривень соціальної допомоги, їй потрібно самостійно виховувати чотирьох дітей віком до 6 років, тобто дошкільнят, а її сукупний дохід за півроку має складати 0 гривень.

Однак таку виплату може отримати не лише мати, а й одинокий батько, що самостійно виховує дітей.

А нараховувати її будуть до досягнення дитини 18 років. Але якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки допомоги матиме одинока мати, що виховує одну дитину до 6 років.