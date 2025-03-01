На яку пенсію очікувати жінці, що має норму стажу та отримує 25 тис. грн зарплати

На суму пенсії в Україні впливає не тільки страховий стаж чи вік виходу на відпочинок

Українці, що мають 25 тисяч гривень зарплати і 35 років стажу, а саме чоловіки, у лютому 2025 року розраховують на пенсію в майже 9 тисяч гривень. Однак чи потрібно жінці дотримуватись таких самих умов, аби отримувати таку саму виплату, розповість "Телеграф".

Нагадаємо, аби вийти на відпочинок у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду. Ця умова діє, якщо оформлювати пенсію за віком на загальних умовах.

Тож, якщо у лютому 2025 жінка в 60 років вирішить оформлювати пенсію, маючи 32 роки страхового стажу та отримуючи 25 тисяч гривень заробітної плати, їй держава призначить пенсію в 8800 гривень.

Відповідно така сума буде виплачуватись, якщо українка оформлюватиме виплату на загальних умовах і якщо вона на цей час не належить до пільгових категорій населення, наприклад, ветеран війни, почесний донор, діти війни, особа, що має особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого залежатиме розмір пенсії після реформи.