Мінімальні соціальні гарантії: пенсії для літніх людей зростуть, але не всі

Кому збільшать виплати з березня 2025 року

З березня 2025 року українські пенсіонери отримають підвищення виплат не лише внаслідок індексації на 11,5%, а й через збільшення мінімальних соціальних гарантій, залежно від віку та стажу.

Важливою умовою частини підвищень є наявність повного страхового стажу. У чоловіків та жінок це 35 та 30 років відповідно. Особам з меншим стажем також "світить" підвищення суми виплати.

Для незайнятих пенсіонерів віком від 65 років, у яких напрацьований за трудову діяльність повний страховий стаж мінімальна пенсія становитиме 3758 гривень.

Пенсіонери віком до 70 років та особи з інвалідністю І групи , які також мають достатній рівень стажу, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 3323 гривень.

, які також мають достатній рівень стажу, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які напрацювали потрібну кількість років, мінімальна пенсія складе 3613 гривень.

Підвищення виплат із меншим страховим стажем

Важливо зазначити, що особи віком від 75 до 80 років , які не мають повного страхового стажу, але пропрацювали 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, також отримають доплату до 3613 гривень.

, які не мають повного страхового стажу, але пропрацювали 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, також отримають доплату до гривень. Пенсіонери віком від 80 років, які відпрацювали та платили внески протягом 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 3758 гривень.

Перевірити розмір своєї пенсії та наявність усіх належних доплат можна через портал "Електронних послуг Пенсійного фонду" в особистому кабінеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо пенсіонер працює, підвищення пенсії він може очікувати в квітні, а не березні. Також є категорія пенсіонерів, яким взагалі не будуть підвищувати пенсію цієї весни.