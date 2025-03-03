Деякі українці можуть залишитись без виплати пенсії: як цього уникнути

Етап оформлення банківської картки є дуже важливим

Пенсіонери в Україні мають дотримуватись правил, які пов'язані з банківськими картками, аби їм безперервно здійснювались виплати. Пенсійний фонд висунув вимоги.

Є три основні вимоги, які мають виконуватись під час оформлення картки банку, а також нарахування пенсійних виплат. Про них розповіли у ПФУ.

Аби кошти поступали щомісячно, пенсіонер має:

відкрити свій банківський рахунок в одному з уповноважених банків України;

оформити рахунок, який буде призначений виключно для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

знати, що його рахунок активний.

Крім того, аби оформити пенсію, яка приходитиме на банківський рахунок, пенсіонер повинен подати заяву про призначення або перерахунок пенсії до ПФУ, де має вказати номер банківського рахунку в міжнародному форматі IBAN. Своєю чергою він складається з 29 цифр і літер. Аби дізнатися його, особі потрібно звернутись до банківської установи або зайти в мобільний застосунок банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, що мають менше 4 тисяч гривень виплати, отримають від держави доплати.