Деякі українці можуть залишитись без виплати пенсії: як цього уникнути
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Етап оформлення банківської картки є дуже важливим
Пенсіонери в Україні мають дотримуватись правил, які пов'язані з банківськими картками, аби їм безперервно здійснювались виплати. Пенсійний фонд висунув вимоги.
Є три основні вимоги, які мають виконуватись під час оформлення картки банку, а також нарахування пенсійних виплат. Про них розповіли у ПФУ.
Аби кошти поступали щомісячно, пенсіонер має:
- відкрити свій банківський рахунок в одному з уповноважених банків України;
- оформити рахунок, який буде призначений виключно для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
- знати, що його рахунок активний.
Крім того, аби оформити пенсію, яка приходитиме на банківський рахунок, пенсіонер повинен подати заяву про призначення або перерахунок пенсії до ПФУ, де має вказати номер банківського рахунку в міжнародному форматі IBAN. Своєю чергою він складається з 29 цифр і літер. Аби дізнатися його, особі потрібно звернутись до банківської установи або зайти в мобільний застосунок банку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, що мають менше 4 тисяч гривень виплати, отримають від держави доплати.