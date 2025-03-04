На таку важко прожити. Яка пенсія буде в українки, що отримує лише 5 тис зарплати

Маючи норму страхового стажу, не варто розраховувати на високу пенсію

Сума пенсійного нарахування в Україні напряму залежить від кількості страхового стажу і заробітної плати. Якщо особі, що має норму стажу та отримує мінімалку, призначили 2600 гривень, то якою буде виплата у людини, що має всього 5 тисяч гривень заробітної плати.

Аби підрахувати суму пенсії для українки, яка у 2025 році виходитиме з 32 роками стажу, але зарплатою, що нижче мінімалки в 8 тисяч гривень, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор. Така сума була вирахувана на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Тож, якщо у березні 2025 жінка в 60 років вирішить оформлювати пенсію, маючи 32 роки страхового стажу та отримуючи 5 тисяч гривень заробітної плати, їй держава призначить пенсію в 1788 гривень.

Водночас у Пенсійному фонді Україні нагадали, що для виходу на відпочинок в 60 років у 2025 році громадянам потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, чия виплата менше 4 тисяч гривень, отримають доплати.