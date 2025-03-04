Скільки отримають батьки, якщо в родині одна дитина до 6, 18 або 23 років

Для дітей різного віку передбачено різну суму

Малозабезпечена сім'я, де є діти чи особи з інвалідністю або пенсіонери, має право на грошову допомогу від держави. Сума такої виплати вираховується індивідуально.

"Телеграф" вирішив розібратись, яку виплату будуть нараховувати батькам, які мають дитину до 6 років, від 6 до 18 років чи від 18 до 23 років. Для цього був використаний спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Яку суму допомоги призначать малозабезпеченим сім'ям, де є одна дитина

Якщо родина складається з одного працездатного батька, однієї непрацездатної матері та дитини до 6 років, а сукупний дохід всіх членів домогосподарства за півроку складає 40000 гривень, то сім'я отримає 1227,48 гривні.

На виплату у 2145,33 гривні розраховує малозабезпечена родина, що має дитину від 6 до 18 років.

Однак трошки меншою допомога буде для сім'ї, де є дитина від 18 до 23 років, а саме 1901,73 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку допомогу виплатять малозабезпеченій родині з двома працездатними батьками, які мають три дитини різного віку