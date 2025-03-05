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Скільки потрібно відкладати по 1 долару, аби купити телефон Xiaomi

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Період накопичення на смартфон Хіаомі значно менший, аніж на iPhone

Аби купити новенький iPhone, який коштує понад 60 тисяч гривень, українцю по одному долару необхідно відкладати щодня протягом 4 років. Однак якщо зупинитись на смартфоні Xiaomi, то період відкладень точно скоротиться.

Наразі інтернет-магазин "Мі.ua" пропонує придбати більш популярні смартфони Xiaomi за ціною від майже 8 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. "Телеграф" обрав ті пропозиції, де є найбільша кількість відгуків.

Отже, якщо обрати найдорожчий телефон із запропонованих за 29 999 гривень, то українцю необхідно по 1 долару (станом на 5 березня 2025 це 41,60 гривні) відкладати щодня протягом 722 днів, що дорівнює майже 2 рокам.

У разі, якщо вибір зупинити на трохи дешевшому телефоні за 19 999 гривень, то період відкладень скоротиться до 481 дня або до 1 року та 4 місяців.

На смартфони за 8 999 або 7 999 гривень потрібно накопичувати трохи понад 7 або 6 місяців відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки вдасться відкласти доларів, якщо не пити каву та економити на ній протягом 1, 2 або 5 років.

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#Долар #Курс #Курс валют #Курс долара