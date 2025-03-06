Ефект сніжної кулі. Що буде, якщо щомісяця збільшувати суму заощаджених доларів на 10%

Цей метод виявився більш ефективним, аніж щомісячне накопичення з однією сумою

Відкладаючи по 50 доларів зі зарплати певний період, українець може стати власником авто. А якою буде сума заощаджень, якщо щомісяця суму відкладеної валюти збільшувати на 10%, розбирався "Телеграф".

Згідно з актуальними даними "Мінфін", наразі, 6 березня 2025, курс продажу долара складає 41,50 гривень. Тобто 50 доларів "коштують" 2075 гривень.

Якщо у березні 2025 року почати відкладати кошти, то перша сума складе 50 доларів. У квітні сума накопичення має вирости до 55 доларів, а у травні потрібно "забути" про 60,5 доларів.

Як збільшаться суми відкладень протягом року:

у червні потрібно покласти "під матрац" 66,55 долара;

у липні — 73,205 долара;

у серпні — 80,53 долара;

у вересні — 88,6 долара;

у жовтні — 97,46 долара;

у листопаді — 107,206 долара;

у грудні — 118 доларів.

Тобто якщо протягом року відкладати щодня по 50 доларів, то кінцева сума складе 600 доларів. А якщо українець використає цей метод накопичення, то отримає 797,051 доларів, тобто близько 800 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки вдасться зекономити доларів, якщо щодня відкладати ціну чашки еспресо протягом 1, 2 або 5 років.