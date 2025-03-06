Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: на скільки зросте пенсія

У квітні 629 тисяч пенсіонерів отримають оновлені виплати

У березні 2025 року українських пенсіонерів очікує індексація пенсій, яка складе 11,5%. Пенсіонерів, що працюють, вона не торкнеться — особи цієї категорії отримають перерахунок виплат лише у квітні.

Це стосуватиметься осіб, які після останнього перерахунку набули не менше 24 місяців страхового стажу або ж минуло два роки з часу їхнього попереднього перерахунку. "Телеграф" пропонує порахувати, скільки отримуватиме пенсіонер після перерахунку. Припустимо, чоловік вийшов на пенсію у 2023 році, набувши загальний потрібний стаж 30 років. Два роки він продовжував трудову діяльність і отримував ту саму зарплату.

Зазначимо, розрахунок приблизний, адже на суму пенсії впливають різні фактори життя людини. Розрахуємо пенсію для пенсіонера, який у 2023 році мав 30 років страхового стажу та середню заробітну плату 8 000 грн.

Формула розрахунку пенсії

Згідно із законом, пенсія за віком в Україні розраховується за формулою:

Розмір пенсії =середня зарплата по Україні за 3 роки перед зверненням (у 2023 році – 13 376,21 грн) × коефіцієнт заробітної плати до середньої по країні × коефіцієнт страхового стажу. За цією формулою у 2023 році пенсіонер із 30 роками стажу та зарплатою 8 000 грн отримував би приблизно 4 800 грн пенсії.

Якщо у 2025 році пенсію перерахують, додавши ще 2 роки страхового стажу (загалом 32 роки), то її розмір зміниться. Якщо припустити, що середня зарплата для перерахунку — 15 000 грн, то з урахуванням 32 років стажу пенсіонер може отримувати близько 5 120 грн (без урахування можливих доплат). Таким чином, збільшення буде приблизно на 320 грн.

Загалом змін у квітні очікують 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Водночас підвищення не стосуватиметься осіб, які отримують пенсію за вислугу років та ще не досягли 60-річного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів має право на різноманітні надбавки та доплати. Повний перелік чималий, чи має пенсіонер на них право — варто уточнити у ПФУ.