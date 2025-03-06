В малозабезпеченій сім'ї є тільки особа з інвалідністю. Яку виплату призначать їй

Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму в Україні

Малозабезпечені родини в Україні продовжують отримувати соціальні виплати, навіть якщо в їх складі немає дітей. Однак в такому випадку сума грошової допомоги буде меншою, адже вона залежить від розміру прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб у 2025 році він становить 2361 гривні, в той час для дітей — від 3700 гривень.

Якою буде соціальна виплата для сім'ї, де є тільки особа з інвалідністю, розбирався "Телеграф". Для вираховування суми було використано спеціальний калькулятор малозабезпеченості на сайті "П'яточок".

Уявімо, що у складі малозабезпеченого домогосподарства є лише особа з інвалідністю. Її сукупний дохід за шість місяців складає 0 гривень. У такому разі вона зможе оформити до 2361 гривні допомоги.

Але зауважте, що суму, яку призначить орган соціального захисту, може відрізнятись від тієї, що була вирахувана в калькуляторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов малозабезпечена сім'я зі шести осіб, де є пенсіонери, може отримати понад 15 тисяч гривень допомоги.