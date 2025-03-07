Борги – не вирок: ветеранів та родичів зниклих безвісти захистять від колекторів

Пропонують внести зміни до Закону України "Про споживче кредитування"

Набридливі дзвінки та погрози колекторів починаються, коли людина не повернула борг за позикою. Однак, деякі категорії громадян повинні мати більші соціальні гарантії.

Верховна Рада України готує важливий крок для захисту найвразливіших категорій громадян. Урядовий проєкт № 13033 пропонує заборонити колекторам вимагати борги з ветеранів війни та членів сімей зниклих безвісти.

Хто потрапить під захист?

Важливо зазначити, що законопроєкт не пропонує "списати борги", а має на меті захистити від зайвого психоемоційного тиску. Законопроєкт містить перелік "захищених категорій", до яких пропонується віднести:

Військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Ветеранів війни.

Осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок агресії, та їхні сім'ї.

Членів сімей зниклих безвісти.

Поліцейських та рятувальників.

Проєкт визначає перелік документів, що підтверджують належність до захищених категорій. Мінветеранів стане органом, який підтверджуватиме статус ветеранів війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що майно боржників може бути вилучене за рішенням суду. Водночас є предмети, які вилучити не можна.