Чи змогли заробити ті українці, що обміняли долари після скандалу у Білому домі

Деякі громадяни України можуть заробити на обміні валют, однак не в цьому випадку

Курс долара в Україні, в основному, коливається залежно від важливих подій. Показники могли вирости, наприклад, через напружену зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 28 лютого. Однак ціна валюти після цього не змінилася.

Скільки б змогли й змогли б взагалі заробити українці в період кінця лютого-початку березня, якщо обміняли долари, які вони купили, наприклад, місяць назад, розповість "Телеграф". Дані про архівні та актуальні курси американської валюти були взяти з "Мінфін".

Місяць тому, тобто 7 березня, курс продажу долара склав 41,85 гривні. Тобто 100 доларів "коштували" 4185 гривень.

Станом на 27 лютого поточного року, тобто за день до зустрічі двох президентів, курс купівлі долара складав 41,40 гривень. Водночас курс продажу — 41,90 гривень.

У день зустрічі курс покупки долара впав до 41,30 гривень, а продажу — до 41,80 гривень.

Змін не відбулось і 1 березня. Курс купівлі склав 41,30, а продажу — 41,80 гривень.

Тобто українець, що вирішив обміняти свої 100 доларів після скандалу у Білому домі, не заробив би нічого, а навіть втратив. Адже, обмінявши гривню на долар у лютому, він заплатив 4185 гривень, а коли банк купив у нього долари та віддав гривню у березні, то особа отримала 4130 гривень, тобто менше, аніж було на початку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки можуть вирости заощадження, якщо замість щомісячних відкладень 50 доларів, кожну наступну суму збільшувати на 10%.