Якщо зарплата мізерна: скільки отримає одинока мати, що виховує одну дитину до 6, 18 або 23 років

Сума коливається залежно від віку дитини та прожиткового мінімуму

Одинокі матері в Україні, що самостійно виховують дитину, мають право на соціальну допомогу від держави. Її сума залежить від віку дитини та кількості неповнолітніх в сім'ї.

Сума також може змінюватись залежно від прожиткового мінімуму, який встановлюється на дітей до 6, від 6 до 18 та від 18 до 23 років. Однак якою точно буде сума для одинокої українки, що самостійно виховує одну дитину дошкільного чи шкільного віку або студента, розбирався "Телеграф".

Згідно зі даними на сайті "П'яточок", на найменшу дитину прожитковий мінімум у 2025 році складає 2563 гривень, а на найстаршу — 3026 гривень. Хоча найбільша сума передбачена для школярів — 3196 гривень.

Тож, якщо мати отримує по 4 тисяч гривень щомісяця, відповідно її сукупний дохід за півроку складає 24 тисячі гривень, та виховує дитину до 6 років, то їй держава виплачуватиме по 563 гривні. Сума була розрахована в калькуляторі.

У разі, якщо в сім'ї є дитина від 6 до 18 років, то тоді виплата виросте до 1196 гривень.

Водночас, якщо мати займається вихованням студента, то вона отримуватиме 1028 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов одинока мати може отримати понад 10 тисяч гривень допомоги.