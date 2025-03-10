Чи краще в гривні? Скільки вам принесуть доходу 200 доларів на депозиті за рік

Українські банки пропонують більш вигідні пропозиції на гривневому депозиті

На депозитний рахунок в Україні можна покласти будь-яку валюту і навіть невеличку суму. Однак дохід з неї буде відповідно маленьким.

А яку суму пасивного доходу можна отримати за рік, якщо на депозит покласти 200 доларів або 8240 гривень, розбирався "Телеграф". Також ми дізнались, в якій валюті вигідніше це робити.

Тож, якщо 10 березня 2025 року покласти на депозитний рахунок в українському банку 200 доларів, то через рік громадянин отримає, наприклад, від "Європромбанку" дохід в 5 доларів, а від "Асвіо Банку" — 4 долари.

Водночас, згідно з актуальним курсом купівлі долара в 41,23 гривні у "Мінфін", 200 доларів наразі можна обміняти на 8246 гривень.

Якщо покласти цю суму на депозит 10 березня поточного року, то дохід українця у 2026 році виросте на 944 гривень, як пропонує "O.Bank", або на 984 гривень, як надає "Асвіо Банк".

Отже, найвигідніше класти на депозит саме гривню, адже у такому випадку дохід за 1 рік виросте на майже 1000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наразі відбувається з курсом долара в Україні й чи може він знову опуститись до 8.