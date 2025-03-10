Одинока мати зможе отримати соцдопомогу, навіть якщо в сім'ї є студент

Матері можуть призначити понад 3 тисяч гривень

Матері, що самі виховують дітей, мають право на грошову виплату від України. Сума розраховується залежно від кількості непрацездатних осіб в сім'ї та доходу жінки.

Сума також може змінюватись під впливом прожиткового мінімуму, який встановлюється на дітей до 6, від 6 до 18 та від 18 до 23 років. Однак якою точно буде сума для одинокої українки, що самостійно виховує одного студента, розповість "Телеграф". Аби вирахувати суму, ми використали калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, жінка, яка самостійно виховує дитину від 18 до 23 років, тобто студента, та має сукупний дохід, що за півроку складає 0 гривень, у 2025 році зможе оформити соцвиплату на 3028 гривень. Тобто прожитковий мінімум на дітей від 18 до 23 років у поточному році.

Варто пояснити, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримає соцвиплати одинока мати, що виховує одну дитину до 6, 18 або 23 років, маючи мізерну зарплату.