Яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році мати 11 тис грн пенсії

Розмір пенсії залежить не тільки від страхового стажу чи віку виходу на відпочинок, а й зарплати

Аби отримувати високі пенсії в Україні, особі не обов'язково мати велику кількість років страхового стажу чи раніше вийти на відпочинок. У такому випадку суму виплати може збільшити місячна заробітна плата.

"Телеграф" вирішив розібратись, яким умовам потрібно відповідати, аби українець мав 11 тисяч гривень пенсії у березні 2025 року. Для цього ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Тож, аби оформити пенсію в 11 тисяч гривень на загальних умовах, не належавши до жодної пільгової категорії населення, наприклад ветеран війни, діти війни, почесний донор тощо, 60-річному чоловікові потрібно мати 32 роки страхового стажу та щомісячну зарплату в 31 400 гривень.

Нагадаємо, що за даними Пенсійного фонду України, пенсію в 60 років у 2025 році можна оформити за умови не менше 32 років стажу, водночас в 63 — від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців обділили навіть мінімальною надбавкою у період індексації протягом березня 2025 року.