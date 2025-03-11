Майже 15 тис допомоги. Коли багатодітна, але малозабезпечена родина з 5 осіб, може її отримати

Така виплата здійснюватиметься на проживання двох батьків та трьох дітей

Для малозабезпечених родин в Україні передбачено соціальну допомогу. Її сума залежить від доходів членів сім'ї, а також від кількості дітей, працездатних та непрацездатних осіб.

Аби вирахувати, якою буде сума допомоги для сім'ї з 5 осіб, "Телеграф" використав калькулятор на сайті "П'ятачок". Нарахування такої виплати передбачено законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Згідно з вирахунком, аби отримати 14 782 гривні допомоги, в багатодітній, але малозабезпеченій родині, має бути 2 дорослих, які не працюють, хоча вважаються працездатними, а також 3 дитини до 6 років. Крім того, сукупний дохід усіх членів сім'ї за півроку повинен складати 0 гривень.

Наголосимо, що ця сума є приблизною і вона не завжди буде такою самою, яку нарахують органи соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи може малозабезпечена сім'я, де є тільки особа з інвалідністю, отримати соцвиплату.