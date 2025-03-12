Допоможе тільки висока зарплата. Якою буде пенсія в українця з мізерним доходом та 15 роками стажу

Пенсія була вирахувана на загальних умовах

Якщо зарплата та страховий стаж українця мінімальний, то йому не варто розраховувати на значну пенсію. Те саме стосується і тих, чия щомісячна виплата ще менше — 6 тисяч гривень.

Яким точно очікується пенсійне нарахування у чоловіка, що отримує менше мінімалки та напрацював мінімальну норму страхового стажу, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Тож, якщо щомісячний дохід чоловіка складається зі зарплати в 6 тисяч гривень і він має мінімальну норму страхового стажу в 15 років, то у березні 2025 року він може вийти на відпочинок тільки в 65 років і отримати 986 гривень.

У такому випадку збільшити пенсію може тільки розмір заробітної виплати. Аби отримувати 10 тисяч гривень пенсії, чоловікові необхідно мати 61 000 гривень зарплати.

Варто зауважити, що ця сума актуальна, якщо виплата оформлювалась на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Крім того, аби вийти на відпочинок у 2025 році, 65-річним українцям потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році мати 11 тисяч гривень пенсії.