Чи можливо відкладати по мізерній сумі щодня і швидко стати власником авто

Накопичення у вигляді 5 гривень щодня можуть принести вам омріяний автомобіль, але збирати доведеться довго

Назбирати на машину можна за два роки, але для цього щомісяця потрібно відкладати по 50 доларів. Але скільки знадобиться часу, якщо поповнювати заощадження щодня і по маленькій сумі в 5 гривень.

В цьому вирішив розібратись "Телеграф". На популярному сайті OLX ми знайшли пропозиції продажу авто, які коштують 1600, 2000 та 2100 доларів. Тобто, якщо купувати долари на готівковому ринку 12 березня 2025 року, то за курсом 41,59 гривні 1600 доларів "коштують" 66 544 гривень, 2000 доларів — 83 180 гривень, а 2100 доларів — 87 339 гривень.

Але курс долара постійно коливається, тому суми на сайті та у самостійному розрахунку різняться.

Тож, аби стати власником, наприклад, Daewoo Lanos, 1999 року випуску, який коштує 66 315 гривень, або майже 1600 доларів, щодня по 5 гривень потрібно відкладати протягом 13 263 днів або 36 років та 6 місяців.

На чорний седан Mercedes-Benz e220 1995 року випуску, вартість якого складає 82 893 гривень (майже 2 тисячі доларів) потрібно збирати протягом 16 578 днів, тобто 45 років та 5 місяців.

Водночас є ще дорожчий автомобіль — синій седан Geely СК2, що був випущений 14 років тому. Продавець оголосив його ціну в 87 038 гривень — майже 2100 доларів. Аби купити таке авто, українцю по 5 гривень щодня потрібно відкладати упродовж 17 407 днів — 47 років та 8 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки вдасться накопичити 10 тисяч доларів, якщо щодня відкладати вартість двох пачок масла.