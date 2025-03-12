Чи може отримати одинока мати соцвиплату, якщо виховує одну дитину та має мінімалку

Сума соціальної виплати напряму залежить від доходу мами та кількості дітей в родині

Одинокі матері в Україні розраховують на соціальну виплату від держави. Якщо вони виховують одну дитину і мають зарплату в 5 тисяч гривень, то отримають допомогу. Однак чи зможуть вони оформити її, якщо їх зарплата 8 тисяч гривень.

Це вирішив з'ясувати "Телеграф". Аби вирахувати точну суму виплати, яку отримуватиме мати зі щомісячним доходом в мінімалку, що самостійно виховує дитину до 6, 18 та 23 років, ми використали спеціальний калькулятор.

Тож, сім'я, де є одинока мати та дитина до 6 років, тобто дошкільного віку, і сукупний дохід українки за півроку складає 48 000 гривень, може отримати виплату в 0 гривень.

Якщо є дитина віком від 6 до 18 років, то сума виплати також не зміниться — 0 гривень.

Соціальна виплата в 0 гривень також буде й в одиноких мам, що виховують студентів від 18 до 23 років.

Тобто, якщо сукупний дохід одинокої мами, що виховує одну дитину, за 6 місяців складає 48 тисяч гривень, то вона не отримає виплати від держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки може збільшитись сума виплати допомоги для одинокої мами, що виховує одразу двох школярів.